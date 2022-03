BPM Group veut devenir un acteur de référence du machinisme agricole

BPM Group vient d’entrer en négociations exclusives avec les sociétés Terrena, d’une part, ainsi que Ouest Agri et TPI, d’autre part, pour le rachat de plusieurs entités de ces firmes. Le groupe de distribution souhaite reprendre à Terrena sa filiale machinisme Agréom et devrait devenir actionnaire majoritaire de Ouest Agri et de TPI. Ces opérations devraient être menées à terme à la fin du premier semestre. Elles offriront à BPM Group une position de choix sur le marché du machinisme agricole dans l’ouest de la France.

18 points de vente au total

Les trois entités concernées représentent au total 18 points de vente. Agréom détient 9 agences en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et dans les Deux-Sèvres. Elle compte 181 salariés et distribue la marque John Deere sur ce territoire. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 80 millions d’euros en 2021. Ouest Agri emploie 120 salariés dans 6 agences en Vendée, Loire-Atlantique et dans les Deux-Sèvres. Elle distribue les marques John Deere et Caterpillar, avec un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros. Enfin, TPI est spécialisée dans les équipements d’irrigation pour l’agriculture et possède 3 agences en Vendée et Loire-Atlantique. Elle rassemble 26 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros l’année dernière.

Sous la bannière BPM Agri

Ces entreprises spécialisées dans le machinisme agricole rejoindront un groupe déjà présent dans l’automobile, la moto, le poids lourd, les engins de travaux publics et d’entretien de l’environnement. Ce nouveau pôle prendra le nom de BPM Agri et sera sous la responsabilité de Xavier Legeay, actuel dirigeant de Ouest Agri. Ce dernier, avec Valérie Bouancheau, resteront actionnaires minoritaires de cet ensemble. Cette opération de croissance externe illustre la diversification entamée par le groupe de Patrick Bornhauser depuis quelques années.