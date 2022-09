BPW présentait sur le salon IAA des solutions aux gains démontrés

BPW a participé au salon IAA d’Hanovre pour y présenter ses dernières solutions destinées à l’industrie du transport et de la logistique en étroite collaboration avec les transporteurs, routiers, expéditeurs, responsables de flotte et partenaires industriels innovants.

Dans un contexte économique compliqué, le groupe BPW avait délibérément choisi la sobriété pour cette manifestation majeure de la filière et s’est concentré sur la rentabilité des solutions proposées. Chaque produit exposé sur le stand était accompagné de données factuelles et chiffrées spécifiques, exprimées en litres de carburant économisés et en réduction des émissions de CO2 et de l’usure des pneus, qui sont des facteurs clés de la rentabilité.

Pour la première fois, BPW présentait également un outil de calcul d’amortissement en ligne qui permet aux exploitants et conducteurs de véhicules de calculer le potentiel d’économies généré par les différentes solutions de la marque. Parmi les nouveautés, figurait l’essieu ePower qui, rappelons-le, génère de l’énergie lors de la conduite et du freinage, énergie qui est ensuite utilisée pour alimenter les unités de refroidissement, par exemple. Cette solution est actuellement développée en collaboration avec le spécialiste du froid Thermo King.

Thore Bakker, general manager business unit trailer solution & mobility services chez BPW Bergische Achsen KG confie : « Tout au long de ses 125 ans d’existence, BPW a toujours réussi à surmonter les moments difficiles aux côtés de ses partenaires. Cette solidarité et cet esprit d’équipe nous sont chers, et nous avons à cœur de préserver ces valeurs alors que nous continuons de développer des innovations visant à améliorer l’efficience du secteur du transport. Je me suis réjouis de ces retrouvailles et de toutes les discussions que nous avons pu partager à l’occasion du salon IAA Transportation. »