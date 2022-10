Brembo dévoile sa nouvelle identité visuelle

Depuis l’automne 2020, Brembo a entamé une démarche visant à devenir un fournisseur de solutions dont la mission est de contribuer à façonner l'avenir de la mobilité. Cela se traduit par une transformation majeure de son offre qui passe des simples composants aux solutions complètes, tout en tirant parti de l'intelligence artificielle, de la mécatronique et des données.

« La nouvelle identité visuelle de Brembo assure la cohérence entre notre promesse et notre image, renforçant ainsi l'expérience de notre marque » déclare Daniele Schillaci, chief executive officer de Brembo. « L'élément central de cette nouvelle identité est la refonte de notre logo, qui est reconnu dans le monde entier et a contribué au succès de notre entreprise. Il incarne désormais la notion de simplicité, avec un esprit moderne et numérique, qui traduit l'attitude de Brembo tournée vers l'avenir. La nouvelle identité visuelle exprime à la fois l'héritage et l'évolution de l'entreprise et elle inspirera notre avenir. »

Le nouveau logo se caractérise par l’innovation en matière de design, tout en restant fidèle au style de longue date de la marque. La couleur rouge emblématique continuera à incarner la passion de l'entreprise avec ses formes modernisées, qui s'adressent aux générations plus jeunes, natives du numérique. Le nouveau logo contribuera finalement à renforcer le statut de Brembo en tant que marque intemporelle.

À partir d'aujourd'hui, le nouveau logo sera déployé à l'échelle mondiale sur tous les supports numériques et physiques de l'entreprise, ainsi que sur les solutions futures de Brembo.