Brembo lance sa solution de réduction des poussières

Conçue pour améliorer encore les caractéristiques de durabilité des systèmes de freinage des véhicules, cette nouvelle solution technologique de la marque contribue à réduire l'usure des disques et des plaquettes. Et par la même une diminution des émissions nocives et de la consommation de carburant.

Développés pour équiper les véhicules utilitaires légers, l’Enesys Energy Saving System est une solution originale basée sur une conception de ressort brevetée qui garantit un retour beaucoup plus rapide des plaquettes de frein à leur position initiale, une fois la pédale de frein est relâchée. Cela permet d’éviter un frottement indésirable et inutile - si minime soit-il - entre les plaquettes et les disques de frein. En plus de limiter la traînée résiduelle, ce minuscule dispositif entraîne une réduction significative des émissions de CO2 et de l’énergie gaspillée, sans pour autant compromettre les standards de performance de toutes les solutions Brembo.

Enfin, l’Enesys Energy Saving System limite également l'usure des plaquettes et des disques de frein, en diminuant la poussière de frein générée par le frottement résiduel. La conséquence : une durabilité accrue et une plus grande résistance, qui permettent d'optimiser les besoins et les coûts de maintenance liés aux produits.