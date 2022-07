Brembo récompense des start-up automobiles

Le spécialiste du freinage Brembo organisait son premier hackathon afin d’identifier des start-up prometteuses et de récompenser certains projets. Pour la digitalisation de la mobilité du futur, Daav a été mise en avant, tandis que Distributed Wave s’est imposée dans la catégorie de l’expérience de conduite liée à Sensify.

C’était une première pour Brembo qui a rejoint le club des grands équipementiers qui organisent des concours pour stimuler l’innovation des start-up et les récompenser. Le président de Brembo, Daniele Schillaci, était aussi le président du jury du hackathon qui a dû départager 100 start-up qui représentaient de nombreux pays, dont la France.

Des innovations variées

L’opération organisée par l'une des grandes références du freinage a duré 44 heures et avait pour thème « Transformer l’énergie en inspiration ». Dans la catégorie des solutions digitales au service de la mobilité du futur, c’est la start-up Daavproject qui a été distinguée pour un service de transport robotisé de personnes à mobilité réduite, notamment adapté aux aéroports.

Dans la catégorie de l’expérience de conduite associée au système de freinage intelligent de Brembo Sensify, le lauréat est Distributed Wave qui propose une solution de dialogue entre véhicules avec une connectivité qui permet de relier des modèles de différentes générations. En plus de Distributed Wave, le jury a tenu à récompenser Interbrake qui optimise le système de freinage intelligent Sensify en le personnalisant, mais aussi Safedrive, qui utilise la data et l’IA (pour intelligence artificielle) de Sensify pour proposer des packages d’assurances sur-mesure.

Avoir confiance en la mobilité de demain

« Je tiens à remercier tous les participants et tous les lauréats qui ont animé cet hackathon, ainsi que tous les sponsors qui l’ont rendu possible. Cet événement a fait émerger de nombreuses idées nouvelles qui stimulent l’innovation et nous permettent de regarder l’avenir de la mobilité avec confiance », commente Daniele Schillaci.