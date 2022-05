Brembo récompensé pour son offre dédiée aux V.E.

Le spécialiste italien de l’équipement de freinage, s’est vu récompensé aux « Innovation Gallery Awards » organisés sur le salon de l’équipement et de la pièce automobile, Motortec, pour son « Brembo Beyond EV kit » dédié aux véhicules électriques.

Moment très attendu des exposants du salon espagnol de l’équipement et de la pièce automobile, les « Innovation Gallery Awards » récompensent les produits les plus innovants exposés lors de cette manifestation qui s’est tenu du 20 au 23 avril dernier à l’Ifema Madrid. Acteur incontournable du freinage, Brembo y a été récompensé pour son « Brembo Beyond EV kit ». Il s’agit, pour le marché de la rechange, d’une nouvelle offre de la marque conçue sur mesure pour les voitures électriques les plus populaires du marché.

Rappelons que les V.E. ont recours au freinage par régénération en plus du freinage traditionnel par dissipation, ce qui permet de réduire l’utilisation des freins à friction. Avec le temps, cette solution peut entraîner la formation de rouille sur les composants du système de freinage non utilisés, ce qui fragilise la sécurité du système de freinage et augmente les coûts d’entretien. L'objectif de l’équipementier était de créer un kit de freinage silencieux et résistant à la corrosion, tout en minimisant la traînée résiduelle. Cette nouvelle gamme de plaquettes et de disques de frein Brembo EV répond à ces besoins en reprenant de nombreuses innovations technologiques, des matériaux et des traitements introduits par l’entreprise pour le marché de l’origine.

Le « Brembo Beyond EV kit » sera disponible à partir de mai 2022, d'abord dans les régions EMEA et APAC, puis dans le reste du monde dans des versions spécifiques.