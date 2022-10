Bremstar inaugure sa nouvelle plateforme nationale

Après 5 ans de travaux de transformation et de modernisation, les équipes Bremstar ont inauguré leur plateforme nationale sur le site de Saint-Fargeau-Ponthierry (77). Plus de 500 participants étaient réunis les 13 et 14 octobre derniers pour fêter l’évènement.

Créée en 1995, Bremstar était essentiellement centrée sur les systèmes de freinage pneumatique. Après son rachat en 2008 par Autodistribution, la société s’est rapidement développée grâce à l’expertise et le professionnalisme des équipes spécialisées dans la logistique et la gestion clients, et s’est concentrée sur la montée en gamme des produits. Historiquement basée à Pringy (77), avec une surface de stockage de 1 500 m², Bremstar s’est diversifiée sur d’autres familles de produits comme la suspension ou la pièce d’essieu. En 2014, l’entreprise prend une nouvelle dimension en déménageant sur le site actuel de Saint-Fargeau-Ponthierry. Bremstar dispose désormais d'une surface de stockage de 10 000 m².

De nouvelles familles

La société est passée de 12 000 à 22 000 références en 2022, et projette d'atteindre les 30 000 références en 2027. Outre des familles freinage, et pièces d’essieu cœur de gamme, la collection de références couvre aujourd’hui l’éclairage, la signalisation, l’arrimage, l’attelage, la cabine, la carrosserie, le règlementaire, le tachygraphe, l’électricité, le moteur, l’embrayage, la filtration, la dépollution et la suspension/direction.

Avec 27 ans d’expérience dans le secteur du poids lourd, Bremstar génère 60 millions de chiffre d’affaires. La disponibilité des pièces est à J+1 à 95 %, pour 22 000 références segmentées pour répondre à tous les besoins. Grâce à sa surface de 10 000 m², Bremstar stocke 14 millions d’euros de produits disponibles. 75 collaborateurs occupent quotidiennement le site et la société compte 50 fournisseurs principaux.

Isotech, la marque omniprésente

La marque du groupe Autodistribution, Isotech, est présente dans plus de 48 familles de produits. Elle propose 7 000 références au meilleur rapport qualité-prix, avec un strict respect des normes et homologations, une garantie de 24 mois et une disponibilité nationale. En 2023, dix nouvelles familles de produits PL sont attendues et viendront enrichir l’offre Isotech déjà présente : cousins d’air (275 références) et plaquettes de frein en cours d’extension à 54 références et la toute nouvelle gamme d’étriers de frein Reman qui vient d’être lancée en septembre et qui couvre plus de 85 % des ventes en France.