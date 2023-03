Brevets : palmarès 2022 des principaux déposants

Pour cette édition 2022, Safran conserve la tête du classement que l’entreprise avait pris pour la première fois l’an passé depuis 2004, année de naissance du palmarès, avec 931 demandes de brevets publiées. Comme l’an passé, le leader est suivi de très près par Stellantis avec 924 demandes publiées. Notons que ces deux entreprises sont les seules à avoir dépassé le cap des 900 demandes publiées. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ravit la 3e place au groupe Valeo, avec 672 demandes de brevets publiées.

Les rangs 4 à 7 accueillent le groupe Valeo qui devient 4e du classement avec 543 demandes de brevets publiées en 2022, l’Oréal est l’une des plus fortes progressions de cette édition, passant du 8e au 5e rang, avec 475 demandes de brevets publiées, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conserve la 6e place du classement pour la 5e année consécutive, avec 354 demandes de brevets publiées, le groupe Renault occupe la 7e place (regressant de 2 places) avec 344 demandes de brevets publiées. Enfin, à égalité, Air Liquide et Thalès sont à la 8e position, respectivement 11e et 9e l’an dernier, avec 213 demandes de brevets publiées, alors que Forvia (ex-Faurecia) arrive à la 10e place du classement avec 210 demandes de brevets publiées.

« Ce palmarès 2022 correspond aux publications de demandes de brevets déposées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, soit au plein cœur de la crise Covid. Malgré ce contexte, le palmarès démontre que les grands acteurs de l’économie continuent d’investir dans l’innovation. Le classement est relativement stable, à l’image des tendances observées par les autres offices de propriété industrielle dans le monde. C’est un signal encourageant qui montre que la propriété industrielle reste un outil stratégique au service de la compétitivité des entreprises. Autre fait marquant : la position confortée de la recherche publique. Le nombre d’organismes publics et leurs rangs se consolident au fil des années. Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre cette dynamique et à protéger et valoriser leurs travaux de recherche. » commente Pascal Faure, directeur général de l’INPI.