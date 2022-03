Bridgestone affiche son engagement environnemental

L’initiative E8 s’appuie sur la vision et la volonté de Bridgestone d’offrir des valeurs nouvelles à l’ensemble des communautés et à ses clients, en mettant l’accent sur huit valeurs fondamentales partagées par ses collaborateurs, ses partenaires et la société, pour concrétiser une croissance et une transformation durables et responsables. E8 comporte huit engagements fondamentaux : Energie, Ecologie, Efficience, Extension, Economie, Emotion, Facilitation et Responsabilisation, qui orienteront collectivement les priorités stratégiques du pneumaticien, ses prises de décision et ses efforts en matière de durabilité, dans toutes ses opérations et dans tous ses secteurs d’activité.

Laurent Dartoux, CEO et président de Bridgestone EMIA, précise : « Plus que jamais, il est temps d’accorder la priorité aux valeurs sociales et à la durabilité, parallèlement à la croissance de l’entreprise. C’est donc avec détermination et un sentiment d’urgence que nous renforçons les engagements de Bridgestone à agir et à œuvrer dans une perspective de durabilité. Nous invitons tous nos collaborateurs, partenaires et clients à nous rejoindre et à tenir avec nous les engagements de l’initiative E8, contribuant ainsi à façonner tous ensemble un avenir durable. »

Des engagements d’hier, d'aujourd'hui et de demain

Bien que l’initiative E8 soit l’expression nouvelle des engagements de Bridgestone, l’entreprise a régulièrement progressé dans cette voie au cours des dernières années afin de faire évoluer ses activités vers l’objectif central de durabilité. Plusieurs jalons ont déjà été franchis à ce jour, avec notamment la réduction de 31% de ses émissions globales acquise en 2020 (phases 1 et 2), par rapport aux chiffres de référence de l’année 2011. Par ailleurs, 100% de l’électricité consommée par les sites européens de l’entreprise proviennent aujourd’hui de sources renouvelables, et la marque continue d’investir dans des technologies de pneus innovantes et durables, comme la technologie Enliten.

Bridgestone est également un fervent adepte de l’électrification de la mobilité. En 2021, 50% des dix principaux constructeurs mondiaux de véhicules électriques ont choisi les produits Bridgestone. De plus, 50% des dix véhicules électriques les plus vendus en Europe étaient équipés de pneus de la marque. Webfleet, la solution numérique de gestion des flottes, aide aujourd’hui les clients à réduire d’environ 25% leur consommation de carburant et les émissions qui y sont associées.