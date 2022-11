Bridgestone déterminé à « aider les flottes à optimiser leurs coûts, leur sécurité et leur durabilité »

L’Automobile & L’Entreprise poursuit son format d’interviews vidéo avec Jean-Philippe Minet, directeur de la BU Industrielle France et Benelux de Bridgestone, et Jeroen Lust, director of BtoB Tyre Solutions. Un entretien en duo à découvrir en replay.

Leader des pneumatiques depuis plus de 90 ans, Bridgestone s’est également lancé dans la gestion de flotte et le développement de solutions de mobilités durables. « Des solutions facilitées par l’acquisition de TomTom Telematics, en 2019, qui nous a ouvert un nouveau monde plein de technologies et de possibilités pour élargir notre offre », tient à préciser Jeroen Lust, director of BtoB Tyre Solutions de Bridgestone. Parmi les services à destination des gestionnaires de parcs imaginés par l’entreprise, il y a donc Fleetcare Go Plan, orienté vers les petites et moyennes flottes qui souhaitent recevoir des rapports complets concernant leurs dépenses en matière de pneus et d’entretien.

Parallèlement, « nous avons une autre offre qui s’adresse aux plus grandes flottes, Fleetcare, qui a un aspect très modulaire pour composer en fonction des besoins des clients », souligne de son côté Jean-Philippe Minet, directeur de la BU Industrielle France et Benelux de Bridgestone. Selon lui, ce qui permet au groupe de se démarquer sur le marché très concurrentiel de la gestion de flotte « c’est que nous devenons un seul et unique partenaire des flottes dans le but de les aider à optimiser leurs coûts, leur sécurité et leur durabilité sur beaucoup de postes différents. » Quant aux projets à venir, ils sont eux aussi nombreux et principalement axés sur la maintenance prédictive et préventive ainsi que la remontée de données.