Bridgestone devient partenaire service de Scoobic Urban Mobility

Bridgestone annonce avoir signé un accord européen avec Scoobic Urban Mobility, fabricant espagnole de véhicules 100% électriques dédiés aux livraisons du dernier kilomètre. Les nouveaux véhicules de Scoobic seront équipés en pneus premium Bridgestone et dotés de la technologie de gestion de flotte Webfleet Solutions, filiale télématique du manufacturier. De plus, les réseaux de distribution de Bridgestone, First Stop et Speedy, assureront l’entretien de la flotte Scoobic et procédera au remplacement des pneus lorsque nécessaire.

Parallèlement, Scoobic s’appuiera sur les données télématiques pour offrir des services de maintenance proactifs à ses clients, parmi lesquels Correos, Amazon, Carrefour et Heineken. Avec Webfleet Solutions, les conducteurs auront accès aux informations sur le niveau des batteries, sur le temps de recharge nécessaire et sur la localisation des bornes les plus proches.

Ces informations doivent permettre d’optimiser la planification de la flotte en fonction du niveau des batteries de chaque véhicule, tout en améliorant le service client ainsi que les standards de conduite au sein des entreprises. Ces informations permettront de choisir les trajets les mieux adaptés en fonction de l’autonomie restante.

Pour Jose Maria Gómez, PDG de Scoobic, « cet accord présente de nombreux avantages pour nos clients. Il leur offre l’opportunité d’améliorer jusqu’à 30 % l’efficacité de leurs équipes, tout en réduisant leur empreinte environnementale dans les villes. Ils pourront bénéficier de systèmes innovants, installés en usine, pour la gestion de leurs flottes, avec des outils d’optimisation proposés par Webfleet Solutions. Et bien sûr d’un large réseau de centres de maintenance pour véhicules, avec des équipes expérimentées. »

Les services sont déjà assurés en France, en Espagne et en Italie. Ils seront prochainement étendus à d’autres marchés, notamment l’Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne. En Espagne, First Stop offrira également des services de recharge pour ces véhicules.

Cet accord avec Scoobic constitue une nouvelle étape dans le parcours de Bridgestone en matière de mobilité durable. L’industriel a déjà passé des accords avec Fisker et Lightyear, constructeurs de véhicules électriques. Il a de même dernièrement passé un partenariat avec EV Box visant à étendre les infrastructures de recharge des véhicules électriques en Europe.