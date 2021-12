Bridgestone et Fisker étoffent leurs services et solutions dédiés aux VE

Le fabricant de pneus et le constructeur de véhicules électriques étendent leur partenariat afin de proposer des services et des solutions pour les véhicules électriques en Allemagne et en France, où le SUV Ocean sera distribué dans un premier temps.

Fisker, constructeur américain de véhicules électriques, a annoncé en août dernier avoir choisi Bridgestone comme partenaire pneumatique exclusif pour équiper le SUV Ocean qui sera lancé en Europe en 2022. Le pneumaticien d'origine japonaise va ainsi assurer l'ensemble des services après-vente aux clients de Fisker en France, via certains centres Speedy, et en Allemagne, dans les 300 sites des réseaux Pitstop et Reiff-ABS. « Faire équipe avec des acteurs innovants comme Fisker est un élément clé de notre approche. Nous sommes fiers de mettre à la disposition de ses clients notre solide ancrage territorial avec toutes les capacités de notre réseau de distribution, parfaitement adapté aux véhicules électriques », commente Laurent Dartoux, président et CEO de Bridgestone EMIA.

La production du SUV débute en novembre 2022 dans l'usine de Magna-Steyr à Graz (Autriche). Son autonomie est estimée à 402 km (cycle d’essai EPA) ou 440 kilomètres (cycle d’essai WLTP). Le SUV électrique est doté d'une technologie automobile innovante et d'aménagements intérieurs aux matériaux recyclés, pour un prix de 41 900 euros en France et de 41 560 euros en Allemagne.