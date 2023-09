Bridgestone introduit en sport auto des pneus recyclés à 63 %

Quoi de mieux que l’Australie et ses conditions météorologiques souvent extrêmes pour tester une nouvelle technologie de pneumatiques ? Bridgestone ne s’est pas posée la question longtemps. La société japonaise profitera de la Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) pour introduire sa technologie ENLITEN et ses pneus composés à 63 % de matériaux recyclés et renouvelables. De fait, cette course de voitures propulsées à l’énergie solaire invite depuis 1987 ses participants à rallier les villes de Darwin et d’Adélaïde, à travers plus de 3 000 kilomètres d’Australie centrale. Une épreuve sur routes publiques qui n’est généralement pas avare de difficultés techniques. Cette année, elle aura lieu du 22 au 29 octobre.

« Nous avons hâte de présenter notre nouvelle technologie et de jauger ses qualités dans les conditions extrêmes qui font le sel de cette épreuve à nulle autre pareille », a commenté Naotaka Horio, directeur de la division Motorsport de Bridgestone. La technologie ENLITEN, qui prétend réaliser des pneumatiques haut de gamme et spécialement conçus pour l’ère électrique, fera ainsi sa première apparition dans le domaine du sport automobile.

Préparer l’émergence de solutions plus durables

Pour afficher un indice de circularité des matériaux (MCN) de 63 % – soit plus du double que lors de l’édition 2019 du BWSC –, Bridgestone a utilisé des fibres organiques recyclées, du noir de carbone de récupération (également obtenu par la pyrolyse de pneus usagés), des produits chimiques permettant le traitement du caoutchouc recyclé, de l’huile recyclée, de la silice issue de cendres de balles de riz et des matériaux de renfort comportant de l’acier recyclé. L’opération consiste à alléger l’empreinte écologique des pneus classiques. Malgré ces modifications, l’équipement conserve une faible résistance au roulement ainsi qu’un poids léger et une durabilité censée être à l’épreuve des routes australiennes.

Si la technologie ENLITEN débutera prochainement dans le sport automobile, elle équipe déjà des véhicules grand public. À l’image de la Volkswagen ID 3, dont les pneumatiques plus légers lui permettent notamment de réduire sa consommation d’énergie électrique. « Nous sommes ravis de jouer un rôle dans l’émergence de solutions de mobilité plus durables dans les années à venir », poursuit Naotaka Horio, rappelant au passage que Bridgestone s’est fixée pour mission de générer de la valeur en agissant comme fournisseur de solutions durables de mobilité d’ici 2050. Le BWSC a ainsi une nouvelle occasion de faire la jonction entre la compétition automobile et la sensibilisation aux technologies durables.