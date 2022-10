Bridgestone lance Fleetcare Go Plan

Le géant du pneumatique lance une nouvelle offre qui combine les pneus de la marque, la maintenance des véhicules et une interface intelligente pilotée par télématique Webfleet. Baptisée, Fleetcare Go Plan, cette solution innovante est destinée aux flottes petites/moyennes de camions et de bus, ainsi qu’aux voitures particulières et aux utilitaires légers.

S’appuyant sur la réussite de la solution Fleetcare, destinée aux flottes de véhicules plus importantes, cette nouvelle solution numérique de bout en bout aidera les gestionnaires de flottes petites/moyennes à maximiser leur efficacité opérationnelle en gagnant du temps, en maîtrisant le coût total de possession, en améliorant la satisfaction client, en répondant aux exigences de la conformité réglementaire et en augmentant globalement la durabilité, la sûreté et la sécurité. Différente de la solution Fleetcare personnalisable, Fleetcare Go Plan est une solution standardisée, pouvant être immédiatement mise en oeuvre par les gestionnaires.

Accès aux informations précises

Chaque abonné à la solution Fleetcare Go Plan pourra accéder à un portail personnalisé et dédié, lui permettant de bénéficier d’informations précises sur le statut de la flotte, sur les services fournis, sur les factures reçues et les contrats en cours. Ce portail offre la prévisibilité, la visibilité et les informations que requièrent les professionnels, faisant de cette nouvelle solution l’outil idéal pour les gestionnaires de flottes confrontés à des tâches et obligations multiples, qui souhaitent conserver le contrôle de leurs opérations à tout instant, tout en optimisant leur travail.

Une tarification à l'usage

Cette nouvelle solution contribue à maîtriser les coûts, via un service d’abonnement basé sur une tarification à l’usage, avec des règlements mensuels simples et prévisibles. Grâce au système de facturation centralisé et à ses procédures numériques de bout en bout, la nouvelle solution de Bridgestone offre un gain de temps précieux aux professionnels du secteur.

Des précieux rapports de service

Pour les flottes de camions et de bus, Fleetcare Go Plan fournira des données en temps réel via un portail personnalisé, permettant d’accéder aisément aux contrats en cours et de suivre leur évolution ainsi que le kilométrage des flottes, de bénéficier d’une facturation consolidée et de rapports de service. Ce système offre une vision claire des opérations et du coût total de possession. La solution inclut des opérations trimestrielles de vérification et de maintenance des pneumatiques afin d’optimiser leur durée de vie et d’assurer la sécurité requise sur la route, avec des réparations gratuites en cas de crevaison et une garantie optionnelle de kilométrage.