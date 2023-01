Bridgestone Mobility Solutions facilite l'électrification des flottes avec Bia

Comme le rappelle Jan-Maarten de Vries, P-DG de Bridgestone Mobility Solutions, « notre solution de gestion de flotte pour VE Webfleet (retenue par 60 000 sociétés à travers le monde) aide actuellement les entreprises à chaque étape de leur électrification, de la planification de la transition et du déploiement des véhicules électriques, au suivi de leur utilisation. » Dans le but d’optimiser la réduction des coûts d'exploitation que peut induire le passage d’une flotte à l'électrique, l’entreprise a donc décidé de conjuguer ses services à l’expertise d’analyse des données en matière de recharge déployée par Bia.

La data en renfort de l’électrification

S'inscrivant dans la stratégie du pneumaticien de devenir un leader en matière de solutions de mobilité durable – Bridgestone EMIA vient d’ailleurs d’obtenir la certification Platine de l’organisme de notation de la durabilité EcoVadis pour la deuxième année consécutive –, cette collaboration s’adresse donc aux flottes de véhicules électriques.

Concrètement, elle leur fournira des fonctionnalités de recharge intelligente comme le contrôle de l’état des batteries, la mise en œuvre d'une offre de ravitaillement branché flexible et adaptée ou encore l'écrêtement des pointes de consommation énergétique. En somme, « Bridgestone Mobility Solutions et Bia vont travailler ensemble et exploiter les données des flottes pour aboutir à des processus de recharge plus écologiques et plus rentables, avec une faible dégradation des batteries », définit Candace Saffery Neufeld, P-DG et fondatrice de Bia.