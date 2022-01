Bridgestone nomme un nouveau directeur de la BU industrielle France et Benelux

En tant que directeur de la business unit industrielle France et Benelux, Jean-Philippe Minet est en charge de l'ensemble de la stratégie commerciale sur les marchés français et benelux, concernant les produits et les solutions pour les secteurs poids lourds, bus, agraire, rechapage et génie civil. Il reportera à Tom Adams, directeur général de Bridgestone France et Benelux.

Âgé de 41 ans, Jean-Philippe Minet a débuté sa carrière chez Bridgestone en 2005 au poste d'ingénieur de terrain pour les produits poids lourds, puis après avoir occupé divers postes au siège de Bridgestone Europe, il rejoint la consumer business unit en tant que responsable de la planification commerciale, pour ensuite devenir responsable de la planification de la stratégie de Bridgestone EMIA.

Avant sa nomination en tant que directeur de la business unit industrielle France et Benelux, Jean-Philippe Minet a occupé le poste de président directeur général chez Bridgestone Aircraft Europe ces trois dernières années.