Bridgestone numérise l’état des routes et celui de la signalisation routière

Bridgestone lance une solution baptisée Bridgestone Road Conditions. Cette dernière a pour but d’aider les collectivités, les autorités routières, les fournisseurs de cartes et les propriétaires de flottes à connaître l’état et la qualité des routes. Cette connaissance doit permettre de réduire le risque d’accident et de dégradations des véhicules. Des informations toutes aussi utiles à l’entretien des infrastructures routières.

À l’aide de capteurs et des données télématiques en provenance des véhicules connectés à sa solution de gestion de flotte Webfleet, dont sa localisation, Bridgestone Road Conditions localise avec précision les dégradations de la chaussée, telles que les nids-de-poule, les fissures et les plaques d’égout. Un algorithme d’intelligence artificielle permet même de définir la gravité des irrégularités.

S’ajoute à cela la fonction Road Asset Visualisation qui fournit des informations sur les infrastructures routières en analysant les données provenant des capteurs et des caméras embarqués. Grâce à elle, la signalisation (panneaux, feux de circulation et marquages au sol) peut être visualisée et signalée si elle est endommagée, vandalisée ou masquée par la végétation.

Pour Raghunath Banerjee, vice-président des solutions de données chez Bridgestone Mobility Solutions, « ces solutions de données avancées joueront un rôle fondamental dans la transformation numérique de la mobilité du futur, permettant le développement de villes intelligentes, de services de mobilité ainsi que de véhicules connectés et autonomes. »

Bridgestone Road Conditions est proposée par Bridgestone Mobility Solutions, filiale service du fabricant en charge notamment de la gestion de flotte Webfleet.