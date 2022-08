Bridgestone s’affiche sur Microsoft Azure

L'utilisation d'Azure permettra à Bridgestone de créer de la valeur pour ses clients, principalement les flottes mondiales et les équipementiers, en intégrant des analyses avancées des pneus pour mieux comprendre l'usure et la santé de ces derniers afin de maximiser le rechapage et d'indiquer quand la maintenance des pneus peut être nécessaire. Les deux sociétés continueront d'utiliser la plateforme Microsoft Connected Vehicle Platform pour analyser les données relatives aux pneus en temps réel dans le cadre d'un écosystème de véhicules entièrement intégré.

« Depuis notre première annonce de collaboration en 2020, Microsoft a été un partenaire précieux sur nos marchés européens et américains », déclare Paolo Ferrari, directeur d'exploitation mondial conjoint, Bridgestone Corporation, et président & CEO, Bridgestone Americas. « Nous sommes ravis de nous appuyer sur cette collaboration avec des offres améliorées et étendues qui permettent à Bridgestone au niveau mondial de développer de nouvelles innovations et de les fournir rapidement à nos clients alignés sur l'Engagement E8 de Bridgestone. »

Bridgestone mettra également en place de nouvelles capacités en matière de Cloud à l’aide d'Azure afin de rationaliser et de moderniser davantage les activités principales de l'entreprise dans le domaine des pneus et les opérations informatiques, y compris la productivité au travail. Bridgestone utilisera les solutions Microsoft pour renforcer l'efficacité opérationnelle et offrir une flexibilité et une évolution accrues des outils et des plateformes d'entreprise. L'amélioration de l'infrastructure de base se traduira par une expansion plus rapide des solutions axées sur les pneus pour le client, une amélioration de l'efficacité et de la collaboration dans l'ensemble de l'entreprise, une gouvernance et une sécurité plus robustes, et des économies globales de coûts opérationnels.