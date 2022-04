Bridgestone s’attaque au pneu semi-slick homologué route

Bridgestone lance le Potenza Race pour compléter sa gamme UHP (ultra haute performance). Un nouveau pneu semi-slick homologué pour la route. Il s’agit d’une première pour le manufacturier japonais, qui répond ainsi à un marché de niche attractif : celui des « track days ». La répression croissante sur les routes n’a pas empêché le marché des véhicules de sport de se développer au cours des dernières années. Des véhicules qui vont de la berline sportive à la « supercar ». Ces propriétaires se retrouvent aujourd’hui sur des circuits pour exploiter librement leurs voitures dans le cadre de journées ou de week-ends organisées par des clubs, des agences spécialisées, des concessionnaires ou par certains constructeurs. Ces passionnés effectuent souvent le trajet vers le circuit avec leur véhicule, ce qui nécessite d’avoir des pneus homologués sur la voie publique. Les manufacturiers ont donc mis au point des enveloppes spécifiques pour répondre à ces paramètres. Des gommes orientées vers la performance sur piste mais homologués sur route et sécurisants sur chaussée mouillée.

Performances et durabilité

Pour satisfaire ces clients particulièrement exigeants en matière de performances, Bridgestone a mis l’accent sur la tenue de route et le freinage. Le manufacturier revendique le meilleur temps au tour par rapport à ses concurrents directs et la distance de freinage la plus courte sur sol sec. Deux résultats obtenus par le TÜV SÜD sur une Mercedes AMG A45s montée en 245/35 R19. Cependant, Bridgestone a souhaité également faire mieux que ses homologues en matière de durabilité. Bien que ces pneus présentent une durée de vie limitée, le Potenza Race arrive en deuxième position dans ce domaine, derrière le Goodyear Eagle F1 Supersport R. Ces qualités ont permis à Bridgestone d’équiper en première monte la Seat Leon Cupra ainsi que les Lamborghini Huracàn STO et Huracàn Tecnica. Cette enveloppe arrive donc au mois de juin sur le marché du remplacement, avec 13 dimensions allant de 17 à 20 pouces. Des références qui répondent aux véhicules ciblés par la marque. Si les volumes apparaissent modestes pour ce type de gomme, leur valeur reste particulièrement intéressante. Un argument renforcé par une durée de vie bien plus courte d’une enveloppe UHP plus classique.