Bridgestone se penche sur les besoins des véhicules électriques

Bridgestone a mis en œuvre ses technologies les plus récentes et son expertise en matière de mobilité électrique pour développer un pneu sur mesure pour le nouveau BMW iX tout-électrique.

Spécialement conçus pour le SUV allemand, les nouveaux pneus Bridgestone Alenza sont dotés de la technologie propriétaire Enliten qui permet de réduire jusqu’à 20 % le poids et la résistance au roulement, contribuant ainsi à minimiser le poids total du véhicule et à augmenter parallèlement son autonomie.

Conçus pour le BMW iX, les pneus Alenza bénéficient également d’un composé spécialement développé pour cette gamme. Sans oublier une nouvelle conception de la bande de roulement, qui optimise les capacités de la transmission intégrale et la technologie eDrive du véhicule pour offrir une autonomie importante et de franches et puissantes accélérations.