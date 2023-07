Briefing équipe les travailleurs du froid

Composants essentiels rentrant dans la catégorie des équipements de protection individuelle (EPI), les gants doivent à la fois jouer le rôle premier de protection tout en permettant à son porteur de conserver une forme de dextérité nécessaire à la réalisation de certains travaux. Briefing a, ici, repensé une paire de gants pour les personnes qui travaillent dans les métiers du froid. Les caractéristiques nécessaires dans ce cas de figure sont de conserver les mains sèches et bien au chaud, travailler sans trop de contraintes sous basses températures grâce à la flexibilité des gants et afficher une adhérence suffisante pour la maitrise de pièces glissantes.

Pour répondre à l’ensemble des ces contraintes, les gants adopte une conception à doublure double avec en extérieur une structure nylon 13 gr et en intérieur une structure acrylique 7 gr. Ils bénéficient d’une enduction de nitrile en micro mousse et jouissent d’un renfort au niveau des pouces. Pour répondre aux exigences d’un plus grand nombre, Briefing a choisi une fabrication en plusieurs couleurs et plusieurs tailles y compris certaines rarissimes comme la taille 12.

Enfin pour se démarquer le fabricant propose de personnaliser les gants en y apposant le logo de l’entreprise qui en ferait la demande.