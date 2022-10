Brikks assemble des briques de mobilité

Services de jockeys pour l'atelier, livraison à domicile, gestion des véhicules de courtoisie, la plateforme permet aux professionnels de l'automobile, comme les concessions, agents ou ateliers, de proposer différents services de mobilité (voiture, trottinette ou vélo électrique, etc.) via une interface 100 % digitale. « Nous nous sommes intéressés aux nouveaux besoins de mobilité, notamment de la distribution automobile lors de la venue des automobilistes en concession. L’optimisation des ressources et le service client est au cœur de notre offre. C’est en partant de ce postulat que nous avons créé Brikks, une plateforme BtoBtoC assurant la gestion de tous les niveaux besoins de mobilité en une seule interface », explique Thibault Sarrazin, directeur général de Brikks. La plateforme vise ainsi à gérer toutes les solutions de mobilité en proposant des services comme :

Ces services ont aussi pour but de faire gagner du temps aux professionnels, tout en désengorgeant les ateliers et en fidélisant les clients. L’atelier de réparation peut également capter des ventes additionnelles, tout en optimisant son flux logistique, bref une valeur ajoutée pour son organisation. En effet, en proposant ces services, les créateurs de Brikks se sont notamment intéressés à la problématique du temps perdu par l’automobiliste en concession. Les solutions ont également été développées à l’aide d’audit et de sondage menés auprès des automobilistes, et ainsi répondre au mieux à leurs besoins.

Des services digitaux pour tous les professionnels de l’automobile

Aujourd’hui, le gros enjeu pour Brikks est de s’attacher dans les différents DMS des professionnels via les API. En ce qui concerne le business model des services de la plateforme, les deux fondateurs ont choisi de sortir de l’écueil de la gratuité, quitte à proposer des solutions de paiement en passant par un système de crédit. Brikks a ainsi développé des packs mobilité qui intègrent ses services en leur attachant un crédit qui se transpose à une somme d’argent. Ce dernier peut avoir la même valeur entre les divers véhicules de courtoisie évoqués. Dans les prochains mois, la plateforme intégrera un outil (en développement) performant pour gérer l’ensemble des missions et des services. De plus, Brikks mise sur la sollicitation des flottes grâce à l’implantation de ses solutions en concession, et ainsi proposer plus largement à tous les professionnels (groupes ou indépendants) de bénéficier des services et de mutualiser les packs proposés par la plateforme. La start-up compte aujourd’hui 400 concessions clientes sur les quelque 6 000 actuellement en France. D’ici à la fin de l’année, Brikks entend atteindre le quart du marché, soit 1 500 concessions. Côté ateliers la plateforme vise également de toucher une grande partie du marché.