Briocar, filiale de Bodemer, lance son site de reconditionnement VO

La plateforme digitale de vente de véhicules d’occasion Briocar, filiale du groupe Bodemer, vient d’inaugurer une usine de reconditionnement VO en banlieue de Rennes. L’objectif consiste à traiter plus de 18 000 véhicules par an.

Briocar vient d’inaugurer son centre de reconditionnement de véhicules d’occasion à Bruz, en banlieue de Rennes (Ille-et-Vilaine). Filiale du groupe Bodemer, Briocar est la plateforme digitale de vente de VO du distributeur. Ce nouvel outil doit lui permettre d’harmoniser la qualité des véhicules proposés, comme l’explique Manon Daher, directrice générale adjointe du groupe Bodemer. « Ce site a pour vocation à élever encore plus, et surtout à standardiser, la qualité des véhicules commercialisés par Briocar ». Un lancement qui s’inscrit dans un contexte de développement global du marché de l’occasion. Les centres de reconditionnement se multiplient sur le territoire depuis quelques années, sous l’impulsion des spécialistes du VO mais aussi des groupes de distribution et des constructeurs. Ce type d’établissement permet de standardiser la préparation des véhicules d’occasion et d’écourter leur temps d’immobilisation. Deux facteurs importants pour optimiser une activité au potentiel important. « Le process industriel mis en place nous permet de reconditionner un véhicule en moins d’une semaine » souligne ainsi Manon Daher.

18 000 voitures par an

L’usine de reconditionnement de Bruz bénéficie d’une surface totale de 27 000 m2. Elle regroupe un parking extérieur de 600 places et un bâtiment de 6 200 m2. « Cet outil, pour lequel 3 millions d’euros ont été investis, est en mesure de traiter plus de 18 000 voitures par an » précise la directrice générale adjointe. L’une des originalités de ce site réside dans le développement de services annexes comme le montage d’attelages ou la pose de kits bois sur les véhicules utilitaires. Fondé en 2004, Briocar passe aujourd’hui un cap avec l’ouverture de ce centre. Pour mémoire, cette filiale de Bodemer figure parmi les plateformes en ligne pionnières parmi les groupes de distribution. Elle regroupe actuellement 25 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. De son côté, le groupe Bodemer reste fidèle à l’Alliance, avec 35 sites en Bretagne et Normandie ainsi qu'une plateforme de pièces de rechange répondant à la nouvelle stratégie de Renault. Il déploie également un réseau d’agences de location Avis. L’ensemble rassemble 1 400 personnes pour un volume d’affaires de 685 millions d’euros.