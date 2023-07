Bruno Danielou (Eurorepar Car Service) : « Nous devons aider nos adhérents à préparer l’avenir »

Bruno Danielou vient de succéder à Sébastien Migot à la tête de l’enseigne Eurorepar Car Service pour la France. Fort d’un parcours professionnel dans l’après-vente automobile, le dirigeant a notamment dirigé une plaque Distrigo et a été responsable du développement grands comptes et partenariats de l’entité de distribution de pièces de rechange de Stellantis. Il compte poursuivre le travail mené par Sébastien Migot pour préparer les adhérents Eurorepar aux futures transformations du marché de l’entretien-réparation.

Auto Infos : Comment se porte le réseau Eurorepar en France aujourd’hui ?

Bruno Danielou : Nous avons actuellement 1 400 garages en France, ce qui est un nombre assez cohérent. Nous pourrions en avoir davantage mais nous ne sommes pas dans une stratégie de volumes. Nous mettons l’accent sur la qualité des structures et sur la qualité de nos relations avec les réparateurs. Nous venons d’ailleurs de réorganiser notre accompagnement auprès d’eux.

Auto Infos : Comment fonctionne ce soutien dorénavant ?

Bruno Danielou : Nos animateurs sont aujourd’hui rattachés directement aux plaques Distrigo, au bénéfice de la proximité et de l’efficacité. Nos plaques ont donc en charge l’animation et le développement. D’ici peu de temps, la totalité de nos distributeurs Distrigo aura un à deux animateurs. Ces derniers seront formés par 8 business coach, qui se répartiront plusieurs plateformes. Cela permettra une appropriation plus forte au sein des 38 plaques Distrigo.

Auto Infos : Comment vos distributeurs perçoivent-ils ce changement ?

Bruno Danielou : Ce nouveau schéma a été accepté et mis en place plus vite que prévu par nos distributeurs. Certaines grandes plaques ont même doublé immédiatement l’animation. Cette réorganisation est dans notre intérêt commun. Les distributeurs connaissent parfaitement leur environnement et leurs clients réparateurs. Quand on anime correctement ces garages, on arrive facilement à 30 ou 40 % de fidélité en plus.

Auto Infos : Le profil des réparateurs Eurorepar a-t-il changé ?

Bruno Danielou : Près de 80 % de leur activité est tournée vers la maintenance, ce qui correspond à la moyenne d’un réseau d’entretien. Ces entreprises comptent entre 3 et 10 personnes. Ce ne sont pas vraiment des garagistes d’Île de France mais des réparateurs très bien implantés sur leurs zones en province. A peu près 300 d’entre eux ont une petite activité de carrosserie. Il s’agit d’une typologie de garage qui se porte bien et dont le planning est plein sur trois ou quatre semaines. Ils sont plutôt freinés par le manque de personnel puisqu’ils ont du mal à embaucher, comme dans toute la profession. Les structures qui nous rejoignent aujourd’hui sont plus matures. Nous devons accompagner ces chefs d’entreprises. Nous devons aider nos adhérents à préparer l’avenir.

Auto Infos : Quels sont les grands sujets à préparer avec eux ?

Bruno Danielou : La formation va prendre une importance capitale pour les dix années à venir. Ils doivent intégrer les technologies nouvelles et apprendre à les monétiser. Le réseau est très bon dans ce qu’il sait faire mais nous devons anticiper l’évolution du marché. Nous devons les préparer à un parc roulant à 70 % thermique. Le gâteau se réduira et les clients seront répartis à égalité entre particuliers et flottes. Les opportunités seront pourtant bien réelles, auprès des flottes locales, des mairies, etc.

Auto Infos : Eurorepar est-il une solution pour les réseaux de Stellantis ?

Bruno Danielou : Il y a 6 ou 7 ans, Eurorepar était une solution de repli. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, notamment grâce au travail effectué par Sébastien Migot et son équipe. Si des agents ou des réparateurs membres des réseaux de Stellantis veulent rejoindre l’enseigne, ils trouveront tous les outils nécessaires pour poursuivre leurs activités. Cela peut également être une opportunité pour les concessionnaires. A l’heure où des surfaces se libèrent, l’ouverture d’un Eurorepar a du sens.