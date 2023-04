Bruno Danielou prend la responsabilité de l’enseigne Eurorepar Car Service

Responsable du développement grands comptes et partenariats pour Distrigo depuis 2 ans, Bruno Danielou a été auparavant directeur de plaque pour cette même enseigne pendant 3 ans. Après 30 ans dans le secteur de l’aftermarket, il possède une solide expérience de l’après-vente automobile, de ses réseaux et de ses enjeux.

Il occupe ces nouvelles fonctions depuis le 3 avril 2023, succedant à Sébastien Migot, qui prend de nouvelles responsabilités au sein du département marketing VN du Groupe Stellantis.

« Je suis très heureux de rejoindre l’enseigne Eurorepar Car Service et de mettre mon expérience dans l’après-vente automobile au service d’un réseau dynamique et performant. Je rejoins une équipe motivée, qui porte haut les valeurs de l’enseigne – proximité, simplicité et humain – dans lesquelles je me retrouve pleinement » indique le nouveau responsable.

Bruno Danielou est rattaché à Christophe Gloux, responsable de l’animation Distrigo France.