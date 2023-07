Bruno Famin est propulsé au poste de directeur Alpine Motorsports

Alpine renforce sa gouvernance en nommant Bruno Famin au poste de directeur Alpine Motorsports. Avec cette nomination, la marque tricolore entend « simplifier » sa gouvernance. Bruno Famin rejoint ainsi Philippe Krief (directeur de l’ingénierie et de la performance produit Alpine) et Antonino Labate (directeur ventes, marketing et expérience client), respectivement recrutés les 6 mars et 1er mai 2023.

Bruno Famin supervisera l’ensemble des équipes allant de la Formule 1 à l'Endurance, en passant par la compétition clients et les disciplines sportives telles que le Rallye-Raid, où Alpine apporte un soutien technique à Dacia dans le cadre de son projet Dakar. Bruno Famin dirigera également l'Académie Alpine, relais essentiel de l’engagement de la marque dans les sports mécaniques, dont l'ambition est de repérer et d’accompagner les jeunes pilotes. Enfin, il restera le directeur général de l'usine Alpine Racing de Viry-Châtillon (91) qui fournit des moteurs de très haute performance à toutes ces catégories.

Son parcours

Tous les dirigeants actuels des activités de sport automobile d'Alpine seront sous la responsabilité de Bruno Famin. Ce dernier possède un beau palmarès dans l’univers du sport automobile. Entre 1989 et 1993, il a travaillé comme ingénieur chez Peugeot Talbot Sport au sein du bureau d’études Compétition clients, avant d’occuper pendant les onze années suivantes le poste de responsable du métier « ordonnance lancement » et responsable du département « projet – métier » de l’usine PSA en Argentine. Puis pendant presque 14 ans, il a été le directeur de Peugeot Sport (2005-2019).