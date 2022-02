Bugatti lance sa première trottinette électrique.

Elles filent à toute allure sur les chaussées des centres ville, et parfois même sur le périphérique parisien, pilotées par des conducteurs inconscients. Les trottinettes électriques révolutionnent depuis peu les déplacements quotidiens des citadins et l’univers des nouvelles mobilités plus durables. Initialement développées par les start-up, les constructeurs automobiles ont voulu eux aussi s’imposer sur ce marché en développant leurs propres prototypes à l’instar de Seat, Audi, BMW ou encore Lamborghini.

Bugatti suit donc le chemin de ses homologues en lançant son modèle, conçu en collaboration avec l’entreprise américaine Bytech International, spécialisée dans les nouvelles technologies. Le petit engin de 15,9 kg, destiné à un usage quotidien, offre à son propriétaire une autonomie de 35 kilomètres avec une seule charge, ainsi qu’une vitesse de pointe de 30 km/h grâce à un moteur électrique de 700 watts. Parmi ses caractéristiques, on retrouve trois modes de conduite (éco, ville et sport), un régulateur de vitesse, des clignotants, une lumière frontale et un ABS sur la roue arrière. D'un point de vue esthétique, la trottinette est disponible en bleu, argent ou noir. Enfin, lorsque le conducteur ralentit, le feu stop arrière projette sur la chaussée le sigle lumineux « EB », en référence à son fondateur Ettore Bugatti.

Le constructeur de Molsheim n’a pas communiqué sur la date de commercialisation officielle, ni sur le prix de cet engin électrique.