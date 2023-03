Bump déploie ses services de recharge dans 60 magasins Monoprix

La marque Monoprix n’en est pas à son coup d’essai en matière de projets soutenant la mobilité décarbonnée. En 2020, le groupe avait en effet expérimenté la livraison de ses denrées alimentaires en vélo-cargos avec la start-up Stuart. À présent, c’est une collaboration avec la société française Bump que Monoprix vient de signer. S’inscrivant « pleinement dans notre démarche RSE » selon les termes de Aymar Le Roux, directeur technique sécurité et sûreté groupe du groupe Monoprix, celle-ci permettra à tous les Monoprix avec parking d’être équipées de bornes de recharge gérées par Bump. Soit 330 bornes réparties sur 60 magasins.

Actuellement, trois magasins sont déjà pourvus de ces installations de recharge, à savoir les sites de Saint-Cloud (92), Lyon Croix-Rousse (69), et Marcq-en-Barœul (59). « Le reste de la France, lui, arrive dans l'année ! », promet François Oudot, co-fondateur de Bump, sur ses réseaux sociaux. En libre accès, ces bornes opérées par Bump « offre un mix de puissances de recharge [allant] de la recharge ultra-rapide (150kW DC) à la recharge accélérée (22kW AC et 25kW DC) », ajoute-t-il. Fabriqués en France, ces points de charge assureront donc aux clients Monoprix de pouvoir recharger leur VE pendant leurs courses en récupérant 50% de la batterie en 40 minutes.

L’EVBox Troniq Modular retenu par Bump pour un autre client

Ce début d’année s’avère bien rempli pour Bump puisque cet acteur vient également de s’associer au fournisseur et concepteur de bornes de recharge EVBox. Le tandem ambitionne ainsi l’implantation d'une des premières bornes 150 kW d’EVBox, la Troniq Modular, sur le parking de l'hôtel The Original Boutique Montmartre, à Paris. Situé dans le 18ème arrondissement, ce lieu s’impose ainsi comme le premier à proposer un service de recharge rapide à sa clientèle et au grand public au cœur de la capitale.

En plus d’être « Made in France » car assemblée en France à Bordeaux, cette borne de recharge rapide apportera aux conducteurs de véhicules électriques une centaine de kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes de charge, selon les modèles de voitures. Evolutive dans sa structure architecturale, elle peut cependant augmenter sa puissance délivrée jusqu’à 240 kW afin de s’adapter aux besoins croissants des Parisiens en matière d’électromobilité. L'opérateur Bump, qui exploite 7 des 10 bornes de recharge rapides à Paris, a quant à lui retenu EVBox pour la fiabilité de ses produits assurant ainsi de conserver un taux de disponibilité au-dessus du marché, à 98% contre 75% pour la moyenne nationale.