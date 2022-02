Bump déploie son offre Charge On Demand

En vue d’épauler l’électrification des flottes professionnels, la jeune entreprise française lance officiellement sa solution de recharge clé en main et sans financement : Charge On Demand. Celle-ci a déjà séduit des acteurs comme le livreur TopChrono.

Forte d’un réseau de recharge rapide comptant cinq stations à Paris et une à Lyon, la société Bump avance un nouveau produit visant à faciliter la transition énergétique des flottes d’entreprise vers la mobilité électrique. Avec l’offre Charge on Demand, les clients professionnels pourront en effet s’équiper en bornes de recharge sans financement après une étude des besoins menée par Bump. Après cette phase de conseil sur le matériel à installer, Bump finance les bornes, réalise les travaux partout en France (dans un délai de trois mois grâce à un partenariat stratégique avec Firalp), se charge des démarches Enedis et réalise la maintenance de ces équipements. L’entreprise utilisatrice, elle n’a plus qu’à payer au kWh consommé en s’engageant sur une consommation minimum.

>> A LIRE AUSSI : Recharge électrique : Bump déploie ses hubs à Paris

Cette pratique baptisée Charge on Demand a déjà été éprouvée par un acteur reconnu du monde de la livraison : TopChrono. Désireuse de faire basculer l’ensemble de son parc de 500 véhicules à l’électrique d’ici fin 2022, l’entreprise a choisi l’offre de Bump pour son entrepôt de Saint Ouen. Une solution de recharge sur site qui se couple à une possibilité de recharge en itinérance par le biais d’un seul et même spécialiste. Le réseau de Bump entend en effet grossir de 25 autres stations d’ici la fin 2022 pour les zones de Paris et Lyon. Des perspectives d’expansion que la jeune société souhaite voir s’accélérer, tout comme la commercialisation de Charge on Demand auprès d’autres flottes .