Bump dynamise son application de mobilité BtoB

2023 est l’année de tous les projets pour Bump. Après avoir levé 180 millions d’euros en septembre dernier afin de déployer 25 000 bornes d’ici à 2030, conclu un partenariat avec Fraikin, exporté sa solution en Italie et imaginé un outil de suivi du TCO pour les responsables de parc automobile, l’opérateur de point de charge expose à présent la version améliorée de son application.

Les professionnels plus que jamais le coeur de cible de Bump

Ambitionnant de répondre aux besoins, à la fois des sociétés et de leurs collaborateurs en matière d’électromobilité, cette nouvelle offre « clé en main » capable de simplifier le pilotage de la recharge des VE pros. Les employeurs clients peuvent en effet mettre à disposition de leurs employés une carte donnant accès à 290 000 chargeurs en Europe. Pouvant également jouer les planificateurs d’itinéraire en permettant de visualisation les prix des bornes grâce à des icônes « €/€€/€€€ », l’application repensée assure aussi le remboursement des frais lié à la recharge à domicile et l’envoi de notifications lorsqu'un certain seuil de prix au kWh est atteint et dépassé.

« Depuis nos débuts, nous sommes concentrés sur les besoins des professionnels, aussi bien en termes de fiabilité de l’infrastructure que de facilité de pilotage de l’activité » souligne François Oudot, co-fondateur et CEO de Bump. Par conséquent, ce portail mobile agrémenté doit aussi pouvoir anticiper le développement de nouveaux usages pour les entreprises tels que l’identification automatique sur les bornes de la société (autocharge) ou le paiement automatique sur les bornes de recharge publiques (plug and charge). Une stratégie d’accompagnement de plus en plus complète qui devrait garantir à Bump de séduire encore plus largement.