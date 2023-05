Bump lance une solution digitale pour suivre le « TCO recharge » de chaque collaborateur

L’électrification des flottes est à un tournant : finies les expérimentations, les entreprises accélèrent franchement. Mais dans un contexte où le coût d’une recharge peut varier de 0,20 €/kWh à 1 €/kWh selon la borne, la maîtrise des dépenses apparaît comme un sujet fondamental pour la réussite de cette transformation. Pour s'adapter à la demande de ses clients, Bump annonce la sortie de sa nouvelle plateforme de gestion de la recharge pour les entreprises. Combinée à l'application mobile pour les conducteurs elle permettrait « de réduire les coûts de recharge de 32 % en moyenne ».

Suivre et piloter le « TCO Recharge »

Concrètement, elle alerte en temps réel le gestionnaire de flotte des dépassements de prix de recharge et analyse les coûts moyens de l’ensemble des collaborateurs. Le responsable du parc peut ensuite accompagner ses collaborateurs dans l’adoption de comportements de consommation plus responsables et économes. En itinérance, l’application mobile oriente le collaborateur vers les bornes de recharge les moins chères dans son périmètre. La plateforme centralise enfin les consommations de recharge au domicile des collaborateurs pour permettre un remboursement plus facile.

« Nous sommes convaincus que la transition ne se fera que si l’on arrive à faire baisser le “total cost of ownership” du véhicule électrique au niveau de celui d’un véhicule thermique. En accompagnant depuis deux ans les entreprises de livraison du dernier kilomètre dans la bascule vers l’électrique, nous avons conçu la plateforme de gestion de la recharge en entreprise la plus aboutie du marché. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de confirmer l’impact de cette plateforme avec les données de nos clients historiques », explique François Oudot, cofondateur et CEO de Bump.