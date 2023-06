Bump prêt à vivre la Dolce Vita en Italie

Bump a des envies d’ailleurs. Il faut dire que cette société, fondée en 2020 par François Oudot et François Paradis, ne cesse de prendre de l’ampleur. Après avoir installé plus de 300 stations de recharge rapide en France en trois ans et conclu une levée de fonds de 180 millions d’euros en septembre 2022 visant le déploiement de 25 000 bornes pour 2030, l’entreprise débute son internationalisation par un pays frontalier : l’Italie.

Exporter la flexibilité de sa solution de recharge

Pour ce faire, Bump entend embaucher une équipe de 20 collaborateurs et accompagner la croissance de la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques du territoire en prévoyant ainsi d’ouvrir sa première station de recharge transalpine en milieu d’année. La Botte constitue en effet un marché prometteur pour les opérateurs de bornes de recharge puisqu’à fin 2022, l’Italie ne disposait en effet que de 30 787 bornes publiques – se classant au pied du podium des pays européens derrière les Pays-Bas, la France et l’Allemagne mais devant l’Espagne.

De plus, « nos partenaires sont à la fois les entreprises qui électrifient leurs flottes (des véhicules légers aux poids lourds) et les sites commerciaux et tertiaires qui équipent leurs parkings de bornes, pour le grand public comme pour les professionnels », rappelle François Oudot. Autant d’acteurs de divers secteurs que l’Italie compte en grand nombre et donc autant de clients potentiels pour Bump. Dont le modèle de l’offre clé en main gère l’intégralité du processus, du financement en passant par l’installation et la maintenance, avec une qualité de service assurant un taux de disponibilité parmi les plus importants du marché.