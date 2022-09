Butagaz lance Evoltigo pour accompagner l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise

Butagaz avance ses pions dans l'univers de la mobilité durable. Poursuivant sur sa lancée de diversification de ses activités, le gazier français s'attaque à l'électrification des flottes de véhicules. Sa nouvelle offre Evoltigo [commercialisée par la filiale Recharge Active Solutions SAS, ndlr] a ainsi pour mission d'accompagner les entreprises dans leur passage à l'écosystème du véhicule zéro émission. C'est-à-dire « de la phase de conception de leur projet d'infrastructure de recharge de véhicule électrique, à la phase de réalisation et supervision opérationnelle ». Un exercice rendu possible en s'appuyant sur les compétences et expertises des différentes composantes du groupe Butagaz.