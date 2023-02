BYD constitue son réseau pour le Nord de l'Europe

Après la Norvège, le groupe chinois BYD continue sa conquête de l'Europe du Nord. Celui-ci vient de nommer Motor Distributors comme concessionnaire en Irlande et RSA (avec lequel s'est déjà entendu en Norvège) en tant que partenaires revendeurs pour la Finlande et l'Islande. Motor Distributors et RSA fourniront une assistance commerciale et après-vente dans leurs pays respectifs pour les voitures électriques badgées BYD. Des magasins aux couleurs de la marque ouvriront dans certaines villes, dont Dublin et Cork en Irlande. « Alors que BYD est réputé pour son innovation pionnière, nous nous concentrons sur la satisfaction des produits et une expérience client globale élevée que nous obtenons grâce à la collaboration avec des partenaires locaux », explique Michael Shu, directeur général de BYD Europe. Sur le Vieux Continent, la gamme chinoise se compose de trois modèles, à savoir les SUV Atto 3 et Tang, ainsi que la berline haut de gamme Han.

BYmyCar, partenaire français

En France, BYD s’est rapproché de Cosmobilis (BYmyCar) pour assurer la vente de ses véhicules. Un premier établissement a ouvert à Paris, rue de Rivoli. « Peu de marques chinoises détiennent la technologie de A à Z. On veut traiter avec des opérateurs qui puissent être à la fois technologiquement compétents, qui puissent apporter des différences par rapport aux produits que l'on voit aujourd'hui et surtout qui s'inscrivent dans la longue durée. BYD cochait pour nous toutes les cases », confiait Carlos Gomes, directeur général de BYmyCar, dans nos colonnes fin 2022.

Avec 3 millions de voitures vendues l’année dernière, BYD est le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde. Le groupe chinois, qui a établi son siège mondial à Shenzhen, en Chine, possède désormais une présence sur tous les continents, dans plus de 70 pays. Il a choisi la Thaïlande pour ouvrir une nouvelle usine de production de véhicules électriques.