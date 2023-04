BYD débarque en Espagne

Le constructeur chinois BYD continue d'investir l'Europe en s'installant désormais en Espagne. Comme en France, il a noué des partenariats avec des distributeurs locaux et compte ouvrir des Pionner Stores dans plusieurs villes et régions du pays.

Après l’Europe du Nord, le groupe chinois s’attaque désormais à l’Europe du Sud. En effet, il y a un mois, le constructeur annonçait la création de son réseau de distribution en Norvège, Irlande, Finlande et Islande. Outre cette présence plus récente, BYD est déjà présent aux Pays-Bas (où il a installé son siège), au Danemark, en Suède, en Allemagne, en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Notons qu’en France, BYD s’est rapproché de Cosmobilis (BYmyCar) pour assurer la vente de ses véhicules. Un premier établissement a ouvert à Paris, rue de Rivoli.

La marque chinoise continue donc de grignoter le Vieux Continent et opte pour une destination plus ensoleillée : l’Espagne. Les clients espagnols peuvent désormais acheter l’un des trois véhicules électriques proposés par la marque, à savoir les deux SUV Atto 3 et Tang, ainsi que la berline haut de gamme Han. Si les BYD Tang et Han seront proposés sur le marché espagnol en entrée de gamme au prix de 69 990 euros, le BYD Atto 3 est plus accessible à partir de 41 400 euros.

Des partenaires bien implantés

Pour assurer les activités commerciales et après-vente, BYD a noué un partenariat avec trois groupes de distribution locaux que sont Astara, Quadis et Caetano Retail Spain. En parallèle, BYD compte ouvrir deux points de vente, baptisés Pionner Stores, à Madrid et Barcelone, qui seront progressivement complétés au cours de l’année par d’autres sites supplémentaires à Valence, les îles Canaries, Malaga et Séville.

Avec 3 millions de voitures vendues l’année dernière, BYD est le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde. Le groupe chinois, qui a établi son siège mondial à Shenzhen, en Chine, possède désormais une présence sur tous les continents, dans plus de 70 pays. Il a choisi la Thaïlande pour ouvrir une nouvelle usine de production de véhicules électriques.