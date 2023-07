BYD dévoile le logo de sa nouvelle marque Fang Cheng Bao

BYD ne perd pas de temps pour ses développements automobiles et un mois après avoir annoncé la création d’une nouvelle marque, baptisée Fang Cheng Bao, le groupe chinois dévoile son logo, laissant entendre que le time to market sera très rapide. En effet, Fang Cheng Bao est attendue sur le marché avant la fin de 2023.

Le premier SUV de la marque Fang Cheng Boa s’appelle Léopard

Fang Cheng Bao signifie « Formula » et « Léopard », à savoir un mélange de précision et de puissance. C’est adapté à un positionnement premium qui s’appuiera sur des véhicules sportifs, des SUV et des voitures pouvant faire du 4x4.

Il y quelques jours, Xiong Tianbo, en charge du lancement et du déploiement de Fang Cheng Bao, a annoncé que le premier modèle serait un SUV baptisé Léopard 5. Un SUV de grande taille qui sera proposé au prix de 55 000 euros environ. Selon plusieurs sources chinoises, ce devrait être un SUV hybride rechargeable doté d’une autonomie généreuse de plus de 1 000 km. Il serait doté d’une technologie innovante qui réconcilie les technologies DM-i et DM-p de BYD, soit la performance et la frugalité.

BYD domine le marché des voitures électriques en Chine

BYD vient cette fois de dévoiler le logo de Fang Cheng Bao sur le réseau Weibo, avant plusieurs relais sur Facebook. Très symétrique et prenant des teintes assez douces, il peut être assimilé à une flèche horizontale.

Rappelons que BYD distribue déjà plusieurs marques automobiles (BYD, Dynasty, Ocean, Denza ou encore Yangwang) en plus de ses importantes activités dans les véhicules utilitaires et les véhicules lourds, notamment les bus.

En Chine, BYD est devenu le leader du marché des véhicules électriques, 100 % électriques à batteries et hybrides rechargeables, avec 547 917 ventes au premier trimestre 2023, dont 264 647 véhicules électriques. C’est mieux que Tesla, qui ne propose pas d’hybrides rechargeables (422 875 ventes de BEV sur la période) et mieux que Volkswagen. BYD, qui de développe aussi en Europe, notamment en France, est au coude-à-coude avec Tesla pour le leadership mondial.

BYD avance très vite sur le marché des batteries électriques

En 2021 et 2022, BYD s’est aussi doté d'une capacité de 60 GWh supplémentaires avec plusieurs de dizaines de milliers de créations de postes à la clé.

