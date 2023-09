BYD étend déjà son royaume

Le constructeur automobile chinois BYD est sous les feux de l’actualité en Europe, surtout depuis sa démonstration de force au salon automobile de Munich au début du mois de septembre 2023. En France, les observateurs du marché sont bien placés pour savoir que l’offensive a débuté, le constructeur ayant décidé de s’appuyer sur un réseau de concessionnaires classique et séduisant sans peine les plus grandes références de la distribution (Emil Frey France, Kroely, Bodemer, Maurin…).

BYD domine déjà largement le marché naissant des voitures électriques

Cependant, il ne faut pas être trop européo-centré et on doit aussi mesurer que BYD, qui concurrence Tesla pour le leadership mondial des ventes de voitures électriques, avance ses pions sur tous les marchés du globe. Actuellement, la direction de BYD multiplie les initiatives en Asie du Sud-Est en recherchant de nouveaux partenaires pour consolider ses parts de marché déjà généreuses. Dans cette région caractérisée par l’essor de sa démographie et de son économie, BYD fait déjà valoir près de 25 % de parts de marché sur le segment électrique, loin devant Tesla. En Thaïlande par exemple, il faut dire que le modèle Atto 3 est presque moitié moins cher qu’une Tesla Model 3. Loin de la logique des centres en propre de Tesla, BYD s’appuie sur des partenaires locaux et participe ainsi à leur prospérité économique. Il s’agit d’occuper le plus de terrain possible et d’inspirer confiance, avant, sans doute, de peaufiner les marges.

BYD ou la stratégie des petits pas et de la proximité

BYD compte se renforcer en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour ou encore en Indonésie et aux Philippines. Le groupe y vend ses véhicules particuliers, mais aussi ses bus. BYD a annoncé un investissement de près de 500 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle usine en Thaïlande, initialement dotée d’une capacité de production de 150 000 voitures par an.

Simultanément, BYD progresse aussi en Amérique latine, toujours selon le principe de proximité consistant à s'appuyer sur des distributeurs locaux. La marque obtient des résultats au Brésil ou au Costa Rica par exemple. En Amérique du Nord, c'est surtout avec ses bus électriques que BYD gagne en notoriété. Mais ce n'est qu'un début.