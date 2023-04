BYD grossit sa gamme avec deux nouveaux modèles

Avec les BYD Seal et Dolphin, le constructeur chinois propose désormais cinq véhicules entièrement électriques pour ses clients européens. Les prises de commandes BYD Dolphin démarreront cet été et les livraisons interviendront dès le quatrième trimestre 2023, tandis que le BYD Seal sera présenté dans les sowrooms européen à partir de cette date.

Présentés publiquement en mars dernier lors d’un salon au Costa Rica, les BYD Seal et Dolphin feront bientôt leur apparition en Europe. Le constructeur chinois étoffe ainsi sa gamme exclusivement électrique, déjà composée du SUV Atto 3 (segment C), la berline Han (segment E) et le SUV Tang (segment E). Si le BYD Dolphin est une berline du segment C qui arrivera en Europe en juin 2023, la berline Seal va se positionner sur le segment D et est attendue à partir du quatrième trimestre prochain. « Je suis ravi d'annoncer l'arrivée de deux autres véhicules révolutionnaires pour nos clients européens, s’enthousiasme Michael Shu, directeur général de la division BYD Europe. Suite au lancement de la marque BYD en Europe avec le BYD Tang E-SUV, le BYD Han E-Sedan et le BYD Atto 3 C-SUV, la réponse des clients et des concessionnaires a été incroyable. Nous passons maintenant à la vitesse supérieure en présentant deux autres nouveaux véhicules innovants dotés d'une technologie de véhicule électrique de pointe ».

Les premières caractéristiques

Comme leur nom l’indique, les deux berlines font elles font partie de la série Océan. La BYD Seal est une berline quatre portes entièrement électrique pouvant accueillir confortablement cinq personnes et disposant d'un grand coffre de 402 litres et d'un coffre de 53 litres à l'avant de la voiture. En termes de dimension, elle mesure 4 800 mm de long, 1 875 mm de large et 1 460 mm de haut. La BYD Seal sera proposé en Europe en deux versions, l'une à propulsion et l'autre en transmission intégrale, toutes deux avec batterie de 82 kWh, offrant une autonomie électrique comprise entre 520 et 570 kilomètres pour les deux versions. Avec un chargeur DC de 150 kW, la batterie peut être rechargée de 30 à 80 % en 26 minutes. Notons que le modèle propose quatre modes de conduite : éco, normal, sport et neige. Sa vitesse maximale est plafonnée à 180 km/h. Enfin de série, la BYD Seal prend en charge V2L (Vehicle-To-Load), permettant d’utiliser la voiture comme une source d'alimentation pour des appareils électriques (puissance totale jusqu'à 3 kW).

De son côté, la BYD Dolphin mesure 4 290 mm de long, 1 770 mm de large et 1 570 mm de haut. Il est le premier modèle de la série Ocean et le premier à adopter le concept de design "Ocean Aesthetics". La voiture est dotée d’une batterie lame LFP de 60 kWh avec une autonomie de 427 kilomètres et une charge CC permettant de passer de 30 à 80 % en 29 minutes. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Le couple de 290 Nm et le moteur de 150 kW offrent des performances homogènes permettant au Dolphin d'atteindre une vitesse de pointe maximale de 160 km/h. Enfin, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Comme la BYD Seal, la Dolphin est également équipé de la technologie V2L. Les réservations de la BYD Dolphin seront ouvertes cet été et les livraisons auront lieu à partir du quatrième trimestre 2023. « Plus de détails seront annoncés à l'approche du lancement sur le marché » précise la marque chinoise, ainsi que la grille tarifaire qui demeure actuellement inconnue.

Un rayonnement international

Ces deux nouveaux modèles chinois seront donc bientôt disponibles à la vente dans les territoires européens où est présent BYD à savoir la Norvège, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche et l'Espagne. D'autres suivront prochainement prévient la marque. À l'échelle mondiale, BYD couvre désormais plus de 400 villes dans 70 pays et régions sur 6 continents.