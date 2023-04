BYD lancera-t-il sa Seagull électrique sous les 10 000 euros en France ?

Parmi les nombreuses nouveautés présentées par BYD sur son stand du salon de Shanghai, la Seagull a fait parler d’elle au-delà des mers. Cette petite voiture électrique fait partie de la gamme Ocean du constructeur chinois. Selon la firme, elle repose sur la plateforme e-platform 3.0 et sur les batteries Blade du groupe. De quoi constituer une offre crédible. BYD insiste sur le niveau de sécurité global et sur la présence des dernières technologies. En Chine, le modèle est proposé avec un moteur électrique de 55 kW et 135 Nm de couple. La batterie peut atteindre 30 kWh ou 38 kWh selon l’option choisie, avec des autonomies de 305 ou 405 km (cycle local). La firme souligne au passage que la Seagull est destinée à une large cible marché. En 2022, les voitures inférieures à 13 000 euros (100 000 yuans) ont représenté 19 % du marché global. Les constructeurs chinois y ont écoulé 3,8 millions d’unités. BYD a voulu marquer les esprits avec cette entrée de gamme, puisque le constructeur a ouvert les réservations à partir de 9 600 euros, alors que le prix d’attaque annoncé à Shanghai débutait à 10 340 euros.

Danger potentiel pour les constructeurs européens

Si la « mouette » chinoise traversait les mers, son prix serait sans doute plus élevé mais constituerait une offre sans concurrence sur le marché français. Le succès de la Dacia Spring et de la MG 4 a démontré qu’il existe un marché pour les véhicules 100 % électriques abordables. La Seagull pourrait débarquer en France dans quelques mois mais sous une configuration technique différente et des tarifs moins agressifs qu’en Chine. Ce véhicule constituerait malgré tout une entrée de gamme très concurrentielle pour BYD. En effet, la marque a choisi d’entrer sur le marché européen et français par le haut, avec les modèles Han, Tang et Atto 3. Cette gamme débute à 43 690 euros et atteint les 74 000 euros. La Seagull pourrait compléter cet ensemble, avec quelques-uns des nombreux véhicules développés par BYD sous ses différentes marques.