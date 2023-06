BYD ou l’outsider chinois ?

BYD pour Build your Dreams. Un acronyme de trois lettres qui s’est rapidement imposé sur la scène automobile internationale. Initialement spécialisé dans la conception et la fabrication de batteries, le groupe chinois BYD s'est diversifié dans l'automobile à partir de 2003. En 2022, la marque a cessé définitivement sa production de voitures thermiques pour ne commercialiser qu’une gamme composée exclusivement de modèles hybrides et électriques. Et sur ce marché, la concurrence asiatique a de quoi faire peur. XPeng, Seres, Geely, Nio ou encore Aiways comptent parmi ses sérieux concurrents. Pourtant, le groupe chinois maintient le cap, générant l'an dernier un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires annuel a, lui, presque doublé sur un an (+ 96,2 %), atteignant les 29 milliards d'euros. En février 2023, BYD était le plus gros vendeur de voitures hybrides et électriques en Chine, totalisant 191 664 unités écoulées, devant l'Américain Tesla et ses 75 000 unités.

De la Chine à l'Europe

Avec 3 millions de voitures vendues en 2022, BYD s’est imposé comme le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde. Le groupe chinois, qui a établi son siège mondial à Shenzhen, dans le sud de la Chine, est désormais présent sur tous les continents, soit dans plus de 70 pays et 400 villes. Il a choisi la Thaïlande pour ériger son usine de production de véhicules électriques à destination de son marché domestique et de l’Europe. Mais depuis la mi-avril, la presse espagnole a évoqué à plusieurs reprises l’implantation d’une gigafactory en Espagne. Le site industriel afficherait une capacité de production annuelle de 800 000 véhicules neufs à l’horizon 2030, ou serait exclusivement dédié à la production de batteries. Selon The Guardian, d'autres pays comme l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la France seraient également envisagés.

En attendant l’ouverture effective de cette future usine, BYD continue de s’ancrer progressivement en Europe. Le groupe a ainsi installé son siège européen aux Pays-Bas et constitue son réseau de distribution à mesure des mois grâce à l’élaboration de plusieurs partenariats. BYD couvre ainsi la Norvège, l’Irlande, la Finlande, l’Islande le Danemark, la Suède, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni. En France, la marque a confirmé sa stratégie de déploiement en participant pour la première fois au Mondial de Paris 2022. Lors de cette manifestation publique, Carlos Gomes en a profité pour annoncer la distribution de la gamme de véhicules via son réseau BYmyCAR. Deux établissements aux couleurs de BYD ont ouvert leurs portes dans Paris intramuros (1er et 12e arrondissements) en octobre 2022 et avril 2023. Par la suite, d'autres sites devraient également voir le jour en province. « Nous sommes très présents dans la région lyonnaise, et sur la Côte d'Azur. Donc on aura un espace de travail avec ce constructeur qu'on va définir prochainement », avait anticipé Carlos Gomes, directeur général de BYmyCAR.

La technologie comme atout

Avec les BYD Tang E-SUV, BYD Han E-Sedan, BYD Atto 3 C-SUV et les deux berlines BYD Seal et Dolphin, le constructeur chinois propose désormais cinq véhicules entièrement électriques pour ses clients européens. Alors que l’Union européenne impose à tous les constructeurs automobiles de verdir le parc roulant en interdisant la vente de véhicules neufs à moteurs thermiques à l’horizon 2035, le constructeur chinois BYD a manifestement une longueur d’avance sur le sujet. La qualité de ses véhicules et services devront faire la différence auprès du public européen afin de gagner en notoriété.