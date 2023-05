BYD ouvre un second showroom dans Paris avec BYmyCAR

Avec 3 millions de voitures vendues en 2022, BYD est le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde. Celui-ci a bien l’intention de s’imposer en France grâce à l’ouverture d’un second site parisien. BYmyCAR a été choisi pour vendre et entretenir la flotte chinoise.

C’est un partenariat fructueux. Suite à l’ouverture d’une première concession dans la capitale avec le groupe BYmyCAR, BYD vient d’inaugurer un second site toujours dans Paris intramuros. « BYD a trouvé dans BYmyCAR un solide partenaire : en tant que groupe de distribution de confiance, BYmyCAR joue un rôle essentiel dans la sécurisation des clients européens et en leur garantissant une expérience sans faille lors de l'achat de véhicules BYD » souligne le distributeur dans un communiqué. Carlos Gomes, directeur général de BYmyCAR, avait d’ailleurs annoncé le fruit de cette collaboration à l’occasion du Mondial de Paris 2022. Un premier showroom de 400 m2 avait ouvert ses portes rue de Rivoli à Paris, mi-octobre 2022. Un second site était annoncé au cours du premier trimestre 2023. Il est devenu effectif au second trimestre.

Un réseau de distribution en construction

Depuis le 15 avril dernier, le nouveau point de vent est situé au 60 boulevard de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris. Outre le volet commercial, l’opérateur assumera également l’entretien et les réparations des véhicules BYD. « Un accent particulier sera mis sur l'accueil chaleureux réservé aux clients et sur l'expérience client unique offerte dans le cadre de chaque interaction » poursuit le groupe BYmyCAR.

La marque chinoise BYD franchit ainsi un nouveau cap dans son implantation en France et en Europe. Par la suite, d'autres sites devraient également voir le jour en province. « On est très présents dans la région lyonnaise, et dans sur la Côte d'Azur donc on aura un espace de travail avec ce constructeur qu'on va définir prochainement » avait anticipé Carlos Gomes. Avec près de 80 000 véhicules vendus chaque année dans ses 90 concessions, l’opérateur est le deuxième groupe de distribution automobile en France, derrière Emil Frey, « mais le premier groupe de distribution de nationalité française », nuançait-il.