BYD quintuple ses bénéfices grâce à son territoire domestique

Après deux années difficiles en raison du COVID et des confinements successifs bloquant la Chine, les ventes de véhicules électriques ont retrouvé des couleurs sur ce territoire. Ce contexte a été bénéfique à la marque BYD, et ce malgré l’arrivée de nombreux concurrents dans le pays, et sur le marché des véhicules électrifiés, à l'image de XPeng, Seres, Geely, Nio ou encore Aiways. En effet, le groupe chinois a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros, conforme à ses prévisions annoncées en janvier dernier. Son chiffre d'affaires annuel a lui presque doublé sur un an (+ 96,2 %), atteignant les 29 milliards d'euros.

En février 2023, BYD était le plus gros vendeur de voitures hybrides et électriques en Chine, totalisant 191 664 unités écoulées, dépassant l'américain Tesla et ses 75 000 unités.

Une présence internationale

Initialement spécialisé dans la conception et la fabrication de batteries, BYD s'est diversifié dans l'automobile à partir de 2003. En 2022, la marque a cessé définitivement sa production de voitures thermiques pour ne commercialiser qu’une gamme composée exclusivement de modèles hybrides et électriques.

Avec 3 millions de voitures vendues l’année dernière, BYD est le plus gros constructeur de véhicules électriques au monde. Le groupe chinois, qui a établi son siège mondial à Shenzhen, dans le sud de la Chine, possède désormais une présence sur tous les continents, dans plus de 70 pays. Il a choisi la Thaïlande pour ouvrir une nouvelle usine de production de véhicules électriques à destination de son marché domestique et de l’Europe.

(Avec l'AFP)