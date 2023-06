BYmyCAR a inauguré son nouveau site parisien BMW-Mini

La fermeture des anciens sites BYmyCAR Rivoli et BYmyCAR Rive Droite a permis à BMW-Mini BYmyCAR de voir le jour en avril 2023 au cœur de Paris. De nombreux clients et partenaires ont pu découvrir les 5 000 m2 de l'édifice drapé d'un tapis rouge pour l'occasion.

La fête battait son plein hier soir, au 101 bis Avenue du Général Michel Bizot à Paris. Le groupe BYmyCAR a inauguré les portes de son nouvel écrin aux couleurs des marques BMW et Mini. Tapis rouge, DJ aux platines, ambiance tamisée, amuse-bouches et flûtes de champagne par centaines : la recette d'une soirée réussie. L'opérateur avait également choisi comme thème le casino, dont l’animation était encadrée par la société Baccara. Les invités ont donc pu découvrir les modèles de voitures exposés par BYmyCAR tout en faisant une halte aux tables de black jack rapidement prises d’assaut.

Cette concession de 5 000 m2 résulte de la fusion entre les anciens sites BYmyCAR Rivoli et BYmyCAR Rive Droite qui ont respectivement fermé en octobre 2022 et avril 2023. Carlos Gomes, directeur général de BYmyCAR, et Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France, comptaient parmi les 500 personnes présentes. L'occasion de rappeler que les deux entreprises collaborent depuis plusieurs années. Le groupe de distribution fait d’ailleurs partie du top 5 des distributeurs français des deux marques et ses performances sont souvent saluées, comme l'an passé lors de la convention Mini, où il avait obtenu quatre récompenses (meilleures concessions de France, meilleure rentabilité BMW-Mini, meilleure qualité organisation service et meilleure ventes aux entreprises). En Île-de-France, l’opérateur compte cinq sites : Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine (94), Marne-la-Vallée (77), Noisy-le-Sec (93) et Paris (75).

Un rayonnement européen

En 2022, BYmyCAR a réalisé 15 % de croissance. L’opérateur rayonne désormais dans cinq pays européens (Italie, Suisse, Espagne, Belgique et France) avec 226 concessions et agences en marque propre, et compte environ 2 millions de clients. À terme, l'international devrait représenter 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit 20 % des activités de Cosmobilis, qui vise les 5 milliards d’euros d’ici à quatre ans.