BYmyCAR BMW-Mini se projette dans l’avenir de la distribution à Paris

Les ouvertures de concessions dans Paris deviennent rares. Le contexte global pousse plutôt à la fermeture. Seuls les showrooms et autres pop-up stores fleurissent encore au gré de l’arrivée de nouvelles marques. L’installation de grands établissements reste rarissime. C’est pourtant le cas du nouveau site ouvert par le groupe BYmyCAR dans le 12e arrondissement de la capitale. Un lieu empreint d’une forte identité automobile, puisqu’il a abrité pendant plusieurs décennies les marques du groupe Fiat sous l’enseigne CAB Nation. Le groupe de Jean-Louis Mosca succède donc à celui fondé par Joseph Marani.

Nouveaux standards pour nouveaux contrats

Le numéro 101 bis de l’avenue du Général Bizot a bien changé. Si le portail majestueux mène toujours vers une cour intérieure et les différents services de l’établissement, tout est flambant neuf. Sur 5 000 m2 et plusieurs étages, tout a été repensé et réaménagé pour répondre au nouveau modèle de distribution proposé par BMW Group. « La marque Mini passera au contrat d’agent à partir du mois de mai 2024 et BMW suivra en 2026. Nous nous projetons vers ce nouveau modèle avec ce nouvel écrin, conçu autour de l’expérience client », explique Cyrille Frantz, directeur général délégué de BYmyCAR et responsable de la plaque BMW-Mini d’Île-de-France. Ce changement de statut s’accompagne d’un modèle économique basé, notamment, sur des prix fixes et des stocks portés par le constructeur. « Nous allons passer d’une négociation financière à une discussion autour de la marque et des produits. Nous devons raconter une belle histoire au client et lui faire vivre le moment plus agréable possible », poursuit le dirigeant.

BYmyCAR a donc suivi les nouveaux standards du constructeur pour concevoir son point de vente, tout en imprimant sa marque. « Nous ne voulions pas tomber dans une certaine standardisation », remarque-t-il. Le dirigeant et son équipe ont donc défini une signature afin d’accompagner les blasons et logos des deux marques représentées. « Nous avons choisi "Imaginé et créé pour vous" afin de suggérer une notion de sur-mesure », explique Cyrille Frantz. L’accueil, le savoir-être, le confort et la qualité des locaux ont donc été privilégiés, au bénéfice des collaborateurs comme des clients. « Nous avons voulu offrir un outil de qualité à notre équipe, qui n’a pas toujours eu la chance d’évoluer dans des conditions optimales », reconnaît le dirigeant. En effet, le groupe a laissé à la nouvelle marque BYD ses anciens locaux de Rivoli (boulevard de Sébastopol) et Rive Droite (boulevard de Reuilly). Quelques jours à peine après l’ouverture, les premières ventes ont déjà été signées et l’atelier accueille ses premières voitures. Tous les clients suivent le même parcours et sont reçus de la même façon. « Nous voulons offrir la même expérience client à toutes les personnes qui entrent chez nous. Chacun est orienté en fonction de ses attentes », explique le directeur général. En après-vente, quatre postes de conseillers services permettent de gérer les entrées et d’envoyer les voitures vers les dix ponts présents, sur une surface totale de 1 100 m2. Cet espace constitue l’un des points forts du lieu. « Nous sommes déjà à 22 entrées par jour et nous allons rapidement grimper à 35, avec un objectif de 40 entrées quotidiennes », annonce Cyrille Frantz. Cet outil après-vente constitue le socle de l’établissement, ainsi qu’un atout important pour le groupe et le constructeur, sur une zone aussi importante que l’est parisien.

Collaborateurs expérimentés

Si le lieu impressionne par ses dimensions et son architecture, son animation repose sur une équipe expérimentée. De nombreux collaborateurs ont une vingtaine d’années d’expérience dans la marque. Ce potentiel humain s’ajoute donc à cet outil de qualité. « La qualité fait le commerce », insiste Cyrille Frantz. Placé sous la direction de Carole Houbé, le nouveau site devrait commercialiser 1 250 BMW neuves, 420 Mini et 400 VO en année pleine. Une activité plutôt centrée sur des véhicules premium et aidée par une aire de préparation ainsi qu’un plateau photo. L’un des autres points forts du site est son espace de stockage des véhicules. Un véritable luxe dans Paris. Un demi-étage est donc réservé à l’exposition des modèles d’occasion, tandis que deux plateaux de 800 m2 chacun permettent de stationner les voitures des clients. Donnant directement sur la rue, un espace de location et de mobilité s'apprête à ouvrir pour compléter l'offre du site. Une offre qui pourrait bientôt s'élargir aux mobilités douces et recevoir une ou deux motos de la marque en exposition, puisque BYmyCAR BMW Paris compte également trois points de vente BMW Motorrad en banlieue parisienne. Dans chacun de ces espaces, le confort est présent pour les collaborateurs comme pour les clients, qui doivent « se sentir un peu comme chez eux », selon le dirigeant. Salons, canapés, écrans et savoir-être doivent contribuer à « une certaine sérénité », poursuit-il. Une caractéristique qui doit définir l’accueil aux standards BYmyCAR autant qu’à ceux du constructeur.