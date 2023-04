BYmyCAR inaugure une nouvelle vitrine BMW-Mini à Paris

La fermeture des anciens sites BYmyCAR Rivoli et BYmyCAR Rive Droite a permis à BM BYmyCAR de voir le jour au cœur de Paris. La nouvelle concession de 5 000 m2 commercialise les véhicules des marques BMW et Mini, mais propose également une activité de location à ses clients de la capitale.

Ce matin, les équipes de BM BYmyCAR Paris ont ouvert les portes de leur nouvel écrin parisien, aux standards 2023 des marques BMW et Mini. Situé Avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de la capitale, l’établissement s’étend sur une surface de 5 000 m2. Cette nouvelle concession résulte de la fusion entre les anciens sites BYmyCAR Rivoli et BYmyCAR Rive Droite qui ont respectivement fermé en octobre 2022 et avril 2023.

Elle propose à ses clients plusieurs services, à savoir la vente de véhicules neufs BMW-Mini, véhicules d’occasion, pièces et accessoires. L’atelier flambant neuf intègre pas moins de dix ponts. Un outil indispensable pour soutenir ce secteur d’activité, d’autant que « les activités d’après-vente représentent 20 000 entrées par mois dans les différents établissements du groupe. Elles contribuent à hauteur de 41 % de la rentabilité de nos concessions en France », précisait dans nos colonnes Alain Vitali, directeur général délégué de BYmyCAR. Cependant, contrairement aux deux anciens points de vente, celui-ci propose également une activité de location de véhicules à sa clientèle, ainsi qu'un service de conciergerie.

Un mariage durable

BYmyCAR, dirigé par Carlos Gomes, et BMW-Mini collaborent depuis plusieurs années. Le groupe fait d’ailleurs partie du top 5 des distributeurs français des deux marques et ses performances sont souvent saluées, comme l'an passé lors de la convention Mini, où il avait obtenu quatre récompenses (meilleures concessions de France, meilleure rentabilité BMW-Mini, meilleure qualité organisation service et meilleure ventes aux entreprises). En Île-de-France, l’opérateur compte cinq sites : Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine (94), Marne-la-Vallée (77), Noisy-le-Sec (93) et Paris (75).

En 2022, BYmyCAR a réalisé 15 % de croissance. L’opérateur rayonne désormais dans cinq pays européens (Italie, Suisse, Espagne, Belgique et France) avec 226 concessions et agences en marque propre, et compte environ 2 millions de clients. À terme, l'international devrait représenter 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit 20 % des activités de Cosmobilis, qui vise les 5 milliards d’euros d’ici à quatre ans.