BymyCAR ouvre un pop-up store Mercedes EQ à Nice

BymyCAR tente l’aventure du pop-up store sur la Côte d’Azur. Le groupe de distribution a choisi la marque Mercedes-Benz et plus particulièrement la gamme EQ. Cet établissement éphémère est donc exclusivement consacré à l’électrique selon Mercedes. Il vise à faire découvrir les véhicules du constructeur dans un cadre différent, puisqu’il s’élève au sein du centre commercial CAP 3000 de Nice. Un lieu de consommation haut de gamme, récemment élu « meilleur centre commercial du monde » par des professionnels de l’immobilier, après une extension effectuée en 2021. Cette ambiance et cette situation géographique correspondent à la cible visée par le groupe. Le site, d’une surface de 120 m2, aura une durée de vie de 18 mois, qui pourrait être prolongée jusqu’à 36 mois en cas de succès.

Centre d’essai

Une Mercedes et une Smart seront exposées dans ce pop-up store, ainsi que la collection de prêt à porter et d’accessoires Mercedes. L’ambiance a été travaillée par BO Concept, pour une expérience client de qualité. Sur le parking extérieur, un centre d’essai permanent de 7 véhicules permettra de faire découvrir les modèles EQ à de nombreux clients potentiels. Pour profiter pleinement de ce point de contact, des tablettes permettront de configurer un véhicule sur place et de passer commande. Le groupe souhaite aller au bout de la démarche commerciale, avec la présence d’une équipe de quatre personnes dédiées à ce showroom éphémère. Les clients pourront également découvrir l’offre de mobilité par abonnement propre au groupe BYmyCAR, sans apport et sans engagement. Pour mémoire, la marque Mercedes a déjà tenté l'aventure du point de vente en centre commercial à Parly 2 (Yvelines), et n'a pas récolté le succès escompté. Il s'agissait d'un nouveau type de point de vente expérimental et non d'un pop-up store.