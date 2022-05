BYmyCAR parmi les meilleurs élèves du groupe BMW MINI

Lors de la convention MINI qui vient de se tenir à Munich, le groupe BMW a remis plusieurs récompenses à ses distributeurs. BYmyCAR a obtenu quatre distinctions, notamment la meilleure concession et la meilleure rentabilité.

La performance du groupe BYmyCAR, dirigé par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, est régulièrement saluée par les marques automobiles qu’il représente et c’est récemment BMW et Mini qui ont mis en avant ses résultats dans plusieurs domaines.

Pluie de récompenses

Dans un post, Cyrille Frantz, directeur général délégué chez BYmyCAR – BMW, écrit : « Je suis très fier des équipes #BYmyCAR - BMW #BYmyCAR - MINI pour avoir remporté les Awards 2021 de meilleures concessions de France et de meilleure Rentabilité BMW MINI, de meilleure Qualité Organisation Service et de meilleure Ventes aux Entreprises #BYmyCAR IDF ».

Avant d’ajouter : « Félicitations à nos équipes opérationnelles pour leur #Resilience, leur #Engagement, leur #Générosité au quotidien, toujours axées vers la #satisfactionclients, qui nous élèvent tous ensemble chaque jour vers l'Excellence Opérationnelle et le Résultat ».

Une plaque francilienne efficace

La plaque francilienne de BYmyCAR s’articule autour de plusieurs sites BMW et Mini (Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Marne-la-Vallée, Noisy-le-Sec, Paris) et le groupe fait partie du top 5 des distributeurs français des deux marques, avec des perspectives de développement encore significatives.

