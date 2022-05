BYmyCAR renforce sa représentation de Nissan

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe de distribution automobile BYmyCAR s’est positionné acheter deux concessions Nissan, situées au Cannet et à Antibes, à Europe Auto. Le groupe poursuit notamment sa logique de plaque Nissan dans le Sud de la France.

Une notification de l’Autorité de la concurrence indique que le groupe BYmyCAR compte prendre le contrôle de deux concessions Nissan du groupe Europe Auto : « L’opération notifiée consiste en l’acquisition du fonds de commerce rattaché aux deux concessions automobiles exploitées sous l’enseigne « Nissan », sises 290 Avenue du Campon 06110 Le Cannet et 440 Allée des Terriers 06600 Antibes, et appartenant à la société EUROPE AUTO, active sur le marché de distribution automobile, par la société BYMYCAR AUTOMOTIVE, elle est aussi active sur le marché de la distribution automobile et filiale à 100% de BYMYCAR GROUP, une société ayant une activité de holding dans le secteur de l’automobile. L’opération comprend également l’acquisition des murs utilisés par la concession située au Cannet ».

Les premiers contours d’une plaque Nissan

Par le biais de cette opération, le groupe BYmyCAR élargit sa représentation de la marque Nissan et semble amorcer une logique de plaque dans le Sud de la France. En effet, en début d’année, BYmyCAR avait pris le contrôle de la concession Nissan du groupe Delieuvin à Nice.

