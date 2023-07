BYmyCAR reprend les concessions Audi, Skoda, VW, Mercedes et Smart du groupe Lombardot

Le groupe Lombardot se sépare d'une partie de ses activités au profit de BYmyCAR. Installé depuis 40 ans dans le Var, le groupe dirigé par Hubert Lombardot représente 10 marques au total. La transaction signée entre les deux distributeurs concerne seulement les représentations des marques Audi, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz et Smart. Le groupe Lombardot conserve les marques Porsche (Fréjus et Toulon), Alfa Romeo et Jeep. Cette acquisition complète et renforce la présence de BYmyCAR dans le Var avec quelques-uns de ses principaux constructeurs partenaires.

Concessions sous la responsabilité d’Elise Potola et Gioni Nicastro

L’arrivée de ses établissements au sein de BYmyCAR complète l’implantation du groupe dans le sud-est de la France. En effet, le groupe est présent dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. Il sera dorénavant implanté dans le Var avec plusieurs de ses marques phares. En matière d’organisation interne, les concessions Mercedes et Smart sont placées sous la responsabilité D’Elise Potola, déjà en charge de ses enseignes pour la Côte d’Azur et Bruxelles. Les points de vente du groupe Volkswagen passent sous la responsabilité de Gioni Nicastro, déjà responsable de ces marques pour le Vaucluse et le Var.