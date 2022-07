BYmyCAR s’implante à Madrid avec BMW

Après Milan et Barcelone, BYmyCAR poursuit son expansion internationale et s’implante à Madrid en reprenant la distribution de BMW, MINI et Motorrad. La succursale représente 3300 véhicules neufs et 3000 voitures d’occasion par an.

Dans la foulée de son arrivée en Espagne, avec la reprise des concessions Renault à Barcelone, Cosmobilis renforce ses positions dans la péninsule ibérique en reprenant la succursale de BMW Group qu’il exploitera sous l’enseigne BYmyCAR. Le groupe dirigé par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, qui compte Crédit Agricole Consumer Finance parmi ses actionnaires, poursuit son développement en Europe, conforté par les bons résultats des affaires récemment reprises à Milan, en Italie.

BYmyCAR pèse déjà lourd en Espagne

BYmyCAR reprend la succursale madrilène de BMW Group implantée sur le site emblématique de Las Tablas, qui rassemble 174 collaborateurs. La succursale, dont le volume de vente annuel s’établit à 3300 véhicules neufs et 3000 véhicules d’occasion, dont 2000 à particuliers, représente un chiffre d’affaires annuel de 202 millions d’euros.

Avec cette reprise et en comptabilisant les volumes réalisés avec le groupe Renault, BYmyCAR distribuera donc un total de plus de 11000 véhicules neufs et d’occasion en Espagne.

Une stratégie d'association avec le groupe local BMcar

Afin de s’assurer un succès plus rapide dans la péninsule ibérique, BYmyCAR a choisi de s’associer à BMcar, un groupe de distribution reconnu par son innovation et partenaire de BMW Group au Portugal depuis 1994. Ce groupe de 260 collaborateurs, distribuant les marques BMW, MINI, Motorrad et Rolls Royce, réalise 172 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

« Je suis très heureux de poursuivre notre aventure européenne avec BMW, l’un de nos partenaires majeurs qui nous renouvelle une fois de plus sa confiance. Cette association avec BMCar, l’un des meilleurs groupes de la péninsule ibérique nous a paru être une évidence tant elle tombe sous le sens pour nos deux groupes. Cette association, ainsi que les excellents résultats engendrés en un temps record sur notre plaque italienne avec la marque BMW ne peuvent que renforcer notre confiance quant à la réussite de ce nouveau challenge », se réjouit Carlos Gomes, directeur général de Cosmobilis Group.

